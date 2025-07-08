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8 июля, 07:17

«Современные реалии»: Российских школьников хотят обучить работе с ИИ

Завуч Савинкина поддержала идею внедрения ИИ в школьную программу

Робот-учитель. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Робот-учитель. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России на самом высоком уровне обсуждают возможность включения занятий по работе с искусственным интеллектом в школьную программу. Эксперты уверены, что данная инициатива открывает новые возможности для будущих поколений, а также поднимает важные вопросы о необходимости подготовки молодёжи к вызовам цифровой экономики. Идею поддержала и Наталия Савинкина, заместитель директора общеобразовательной школы.

Она отметила важность интеграции технологий ИИ в образовательный процесс, подчеркнув, что традиционные уроки информатики не всегда формируют необходимые навыки. Поэтому умение работать с новыми технологиями должно стать частью учебной программы. Также завуч акцентировала внимание на необходимости подготовки кадров для системы среднего профессионального образования. Понимание принципов работы с ИИ будет важно не только для школьников, но и для студентов колледжей, которые формируют кадровый резерв для цифровой экономики.

«Современные реалии требуют от будущих специалистов не только теоретических знаний, но и практических навыков. В этом контексте решение депутатов выглядит особенно актуально и своевременно», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

«А я пойму всё по глазам»: Учёные научили ИИ распознавать усталость человека с одного взгляда
«А я пойму всё по глазам»: Учёные научили ИИ распознавать усталость человека с одного взгляда

Ранее отец Илона Маска сделал неожиданное предсказание о будущем ИИ. Он категорически отверг возможность захвата мира роботами и искусственным интеллектом, подчеркнув, что они останутся под контролем человека. Тем временем россияне оценили риск восстания машин из-за стремительного развития ИИ.

Борис Эльфанд
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