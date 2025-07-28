Женщина-робот Вьоммитра полетит в космос в тестовой миссии Индии

Индия готовится отправить в космос робота-гуманоида в декабре этого года, что станет важным шагом на пути к первой национальной пилотируемой миссии «Гаганьян». Об этом заявил руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Ви Р. Нараянан.

«В декабре состоится миссия с участием гуманоидного робота», — сказал Нараянан.

По его словам, робот по имени Вьоммитра (от санскритских слов «космос» и «друг») создан для автономного полёта в космической капсуле. Его задача — проверить работу всех критически важных систем корабля, включая жизнеобеспечение и управление. Кстати, выполнен робот в женском обличии.