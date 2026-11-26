Британия впервые со времён холодной войны обратилась к бывшим военным: около 100 тысяч человек из стратегического резерва получили письма с предложением добровольно участвовать в учениях, в том числе Steadfast Defender весной 2027 года. Это часть нового подхода Лондона к обороне, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, рассказавшая об инициативе «Ридусу».

Резервистов попросили обновить контактные данные и сообщить о нынешней работе и приобретённых навыках. По оценке эксперта, британской армии не хватает финансирования.

«В Лондоне считают, что британская армия недофинансируется. Летом министр обороны Джон Хили показательно вышел в отставку и перешёл на пост канцлера казначейства. Казалось бы, флаг ему в руки, но денег не хватает на всё», — сказала она.

Великобритания делает ставку на разведку, кибервойска и спецназ, одновременно укрепляя военные союзы. Помимо НАТО, она развивает Объединённые экспедиционные силы (JEF), объединяющие десять государств Северной Европы. Их предполагается задействовать в Арктике, Северной Атлантике и Балтийском регионе.

Стратегия национальной обороны, принятая в 2025 году, закрепила принцип whole-of-society — вовлечение всего общества в обеспечение безопасности. По словам Ананьевой, оборона больше не считается исключительно задачей государства: Лондон привлекает резервистов и информирует граждан о потенциальных угрозах.

Ранее Life.ru сообщал, что британские власти не намерены возвращать обязательный призыв и сохраняют добровольный принцип комплектования армии. При необходимости Лондон рассчитывает задействовать стратегический резерв.