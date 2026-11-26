Министерство обороны Великобритании впервые со времён холодной войны обратилось к ветеранам с призывом готовиться к возможному возвращению на военную службу в случае войны. Соответствующие письма получили около 100 тысяч человек, состоящих в стратегическом резерве страны, пишет газета The Telegraph.

Бывшим военнослужащим предложили добровольно пройти подготовку и принять участие в военных учениях. В частности, речь идёт о масштабных манёврах НАТО Steadfast Defender, которые состоятся весной 2027 года.

Рассылка охватила ветеранов сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Адресатов попросили актуализировать контактные данные, сообщить о нынешнем месте работы и приобретённых после увольнения со службы профессиональных навыках.

В британском военном ведомстве объяснили эту инициативу необходимостью повысить боеготовность вооружённых сил и укрепить потенциал сдерживания. При этом к весенним манёврам планируется привлечь до тысячи человек из стратегического резерва.

Ещё в январе британское Минобороны предложило расширить основания для возвращения ветеранов на службу, а также повысить предельный возраст их призыва с 55 до 65 лет.

При этом в конце октября британские власти исключили возвращение обязательной военной службы. Замминистра обороны Кэлвин Бейли тогда заверил, что Лондон намерен сохранить добровольный принцип комплектования армии, действующий уже более шести десятилетий.