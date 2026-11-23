В Эстонии стартовали трёхнедельные военные учения Pikne 2026 с участием около тысячи военнослужащих из Эстонии, Франции и Великобритании. Манёвры продлятся до 11 декабря и будут включать артиллерийские стрельбы и отработку совместных действий подразделений НАТО. Об этом сообщили Силы обороны Эстонии.

Основные мероприятия пройдут на севере страны под руководством Эстонской дивизии. Военные намерены проверить взаимодействие национальных подразделений с союзниками и отработать совместное отражение нападения условного противника.

Первые две недели посвятят подготовке резервистов артиллерийского полка, в том числе работе с французскими самоходными гаубицами CAESAR. На второй неделе запланированы боевые стрельбы на центральном полигоне Сил обороны Эстонии.

С 4 по 7 декабря в уезде Харьюмаа пройдут полевые манёвры. В них задействуют подразделения Эстонской лиги обороны, части национальной дивизии, а также британских и французских военнослужащих из размещённой в стране многонациональной боевой группы НАТО.

Завершающим этапом станут совместные артиллерийские стрельбы. Эстонские расчёты будут выполнять огневые задачи при взаимодействии с французскими специалистами по управлению огнём. По словам командира артиллерийского полка Марко Томенчука, это позволит проверить совместимость систем командования и связи двух стран.

В эстонском военном ведомстве назвали учения оборонительными. На время манёвров жителей северных районов предупредили об увеличении числа военных колонн на дорогах и использовании учебных боеприпасов.

Ранее Life.ru сообщал, что Североатлантический совет проведёт внеочередное заседание 23 ноября после падения двух предположительно российских ракет и беспилотника на территории Польши. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где Варшава представит предложения по усилению защиты восточной границы альянса.