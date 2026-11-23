Североатлантический альянс не намерен возвращаться к границам 1997 года и пересматривать своё присутствие в Восточной Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Берлине.

«Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо. Никто в НАТО не считает это хорошей идеей», — сказал генсек.

Рютте подчеркнул, что подобные решения могут принимать исключительно страны — участницы Североатлантического альянса. По его словам, государства, не входящие в НАТО, не вправе определять политику военного блока.

Речь идёт о предложениях Москвы, выдвинутых ещё в декабре 2021 года. Тогда Россия потребовала юридических гарантий нерасширения НАТО на восток и ограничения размещения войск и вооружений на территории государств, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Financial Times предупредила о возможном пересмотре системы европейской безопасности по итогам переговоров России, США и Китая. Британское издание напомнило о российских требованиях вернуть военное присутствие НАТО к уровню 1997 года. Аналитики допустили, что вопрос может стать частью более широких договорённостей о будущем устройстве Европы.