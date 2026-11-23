Россия может до конца 2026 года вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой. К такому выводу, как утверждают немецкие журналисты, пришли западные разведслужбы. По данным совместного расследования телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, предполагаемый аппарат под названием «Спутник-С» может быть запущен уже в декабре.

Как выяснили журналисты, в начале ноября несколько стран НАТО получили разведывательное предупреждение о возможном запуске. Согласно этим сведениям, спутник якобы уже несколько лет находится в готовом состоянии в районе Москвы и может быть отправлен в космос в течение 60 дней. Космическое командование Бундесвера допускает его запуск до конца декабря.

Немецкие СМИ утверждают, что представители Бундесвера уже проинформировали об этих оценках руководство Германии, включая министра обороны Бориса Писториуса.

Опасения западных военных связаны с последствиями возможного ядерного взрыва на орбите. По их оценкам, он способен вывести из строя множество спутников, обеспечивающих связь, навигацию, банковские операции и работу вооружённых сил. Кроме того, мощный электромагнитный импульс может нарушить функционирование технических систем на Земле.

В российском посольстве в Германии отвергли обвинения. Дипломаты заявили, что не располагают сведениями об описанных событиях, а предположения относительно космической деятельности России назвали необоснованными и частью пропагандистской кампании. В диппредставительстве подчеркнули, что российская космическая деятельность соответствует международным обязательствам и преследует мирные цели.

Договор о космосе 1967 года запрещает размещение на околоземной орбите объектов с ядерным оружием и другими видами оружия массового уничтожения.

Ранее Life.ru сообщал, что командующий космическим командованием Бундесвера Михаэль Траут выразил опасения по поводу возможного появления российского ядерного оружия на орбите. По словам генерала, применение такого оружия может привести к массовому выходу спутников из строя. На этом фоне Германия намерена развивать собственные средства противодействия космическим угрозам.