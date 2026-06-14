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Регион
14 июня, 12:03

Германия хочет потратить ещё больше денег на оборону, пугая «российским ядерным оружием» в космосе

Немецкий генерал Траут боится, что РФ может вывести ядерное оружие в космос

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Москва может вывести ядерное оружие на орбиту, опасается командующий космическим командованием Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут. На фоне очередной «российской угрозы» военное руководство Германии планирует существенно нарастить наступательный потенциал во внеземном пространстве.

В интервью Politico офицер заявил, что применение подобных систем может парализовать работу связи — одномоментно из строя выйдут до трети всех спутников ни низких орбитах. Они обеспечивают данными навигацию, гражданскую авиацию и банкинг по всей Земле.

«На самом верхнем уровне эскалации существует подозрение, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите. Я не могу этого исключить», — сказал Траут.

По словам генерала, в ответ на действия РФ немецкие власти намерены перейти к более агрессивной оборонной политике в космосе. Речь идёт о «функционирующем сдерживании» с «активным наступательным компонентом». Бундесвер намерен закупать лазерные системы, орбитальные инспекционные аппараты и средства радиоэлектронного подавления.

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Ранее журнал Forbes узнал о подготовке элитных частей спецназа США к возможному проникновению на российский космодром. Гипотетическая цель — система «Нудоль», которая, как считают на Западе, является ядерным противоспутниковым оружием.

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Матвей Константинов
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