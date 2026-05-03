Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3 мая, 11:46

Новое оружие РФ напугало США до такой степени, что они думают превентивно уничтожить его

Forbes: США обсуждают операцию спецназа на российском космодроме из-за «Нудоля»

Американские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Американское издание Forbes опубликовало материал, в котором утверждается, что элитные подразделения спецназа США уже отрабатывают возможные действия по проникновению на российский космодром. Причиной названы западные опасения по поводу якобы разрабатываемого в РФ ядерного противоспутникового оружия.

По версии американских экспертов, наибольшую тревогу у Вашингтона вызывает ракетный комплекс «Нудоль», который там считают носителем ядерного заряда, способным за один удар вывести из строя целое множество западных спутников. В ответ США якобы рассматривают размещение в космосе собственных аппаратов с ядерными боеголовками.

Директор по космической безопасности фонда «Безопасный мир» Виктория Самсон заявила, что специально подготовленный отряд спецназа сможет скрытно и оперативно уничтожить российское оружие ещё до его запуска. При этом она оговорилась, что нынешняя операция не должна быть похожа на шумный рейд по захвату президента Венесуэлы — действовать нужно тихо и быстро.

Одновременно США продвигают систему ПРО «Золотой купол», предполагающую вывод на орбиту сотен тысяч спутников для обнаружения и уничтожения вражеских ракет. Генерал космических сил США Майкл Гетлейн подтвердил, что строительство уже началось, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Однако эксперты предупреждают: попытка диверсии на российских объектах фактически означала бы прямой повод для войны — различия между Россией и Венесуэлой, на опыт которой ориентируются в Вашингтоне, слишком очевидны.

WP: Франция и Польша хотят провести учения над Балтикой с «ядерными зарядами»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к периоду жёсткой конфронтации с Европой, где на фоне русофобии происходит мобилизация, страны наращивают военные расходы и милитаризацию, возможно, чтобы компенсировать снижение участия США в обороне.

Анастасия Никонорова
