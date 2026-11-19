Встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне может создать предпосылки для возвращения к политике разделения мира на сферы влияния. При этом само участие российского лидера в переговорах с главами США и Китая имеет большое символическое значение для Москвы, пишет Financial Times.

Издание сравнивает нынешний саммит с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль обсуждали послевоенное устройство Европы. По оценке редакции FT, Владимир Путин давно заинтересован в проведении подобной встречи и стремится добиться пересмотра европейской архитектуры безопасности на условиях Москвы. В частности, газета напоминает о российских требованиях вернуть военное присутствие НАТО к границам 1997 года.

Главную опасность авторы видят не столько в самом саммите, сколько в возможном признании его участниками особых сфер интересов друг друга. Даже общие договорённости об уважении таких интересов, по мнению FT, способны повлиять на вопросы европейской безопасности и Тайваня. При этом издание признаёт, что три державы не смогут самостоятельно навязать Европе новое территориальное устройство.

Дополнительную обеспокоенность у редакции вызывает перспектива обсуждения будущей системы европейской безопасности без непосредственного участия европейских государств. При этом Вашингтон прежде всего рассчитывает затронуть вопросы контроля над ядерными вооружениями, а не заключить соглашение о перераспределении мирового влияния.

«Российского лидера нельзя вознаграждать за агрессию новым разделом Европы», — говорится в редакционной статье FT. Издание считает, что европейским союзникам Украины следует готовиться к продолжительному противостоянию и не допускать решений, которые могут привести к появлению новых разделительных линий на континенте.

Ранее французский политик Флориан Филиппо ещё до саммита назвал встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина «новой Ялтой», но обвинил в отсутствии Европы за столом переговоров руководство Франции и Евросоюза. По его мнению, европейские страны сами ограничили свои дипломатические возможности, выбрав конфронтацию с Россией. Политик призвал Париж восстановить полноценный диалог с Москвой и добиваться участия в обсуждении украинского урегулирования и будущей системы европейской безопасности.