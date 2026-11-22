Североатлантический совет проведёт внеочередное заседание 23 ноября после падения двух предположительно российских ракет и беспилотника на территории Польши. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где Варшава представит предложения по усилению защиты восточной границы альянса. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится внеочередное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые варианты действий», — написал министр в социальной сети.

По словам Косиняка-Камыша, Польша рассчитывает получить дополнительную поддержку союзников для укрепления безопасности восточных рубежей.

Поводом для экстренной встречи стал инцидент 20 ноября. По информации польского Минобороны, две ракеты и беспилотник вошли в воздушное пространство страны и упали в восточных регионах. Обломки обнаружили возле Рудника-над-Саном и Молодычa в Подкарпатском воеводстве, а также Нового Липовца в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет.

Накануне немецкая газета Bild сообщила, что польские власти рассматривают возможность обращения к четвёртой статье Североатлантического договора. Она предусматривает консультации между союзниками, если одна из стран считает, что её территориальной целостности, политической независимости или безопасности угрожает опасность.