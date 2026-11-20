Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском серьёзный инцидент с нарушением воздушного пространства страны. В ответ на произошедшее были подняты истребители альянса. Об этом Рютте сообщил в социальной сети X.

«Я переговорил с Дональдом Туском о серьёзных нарушениях польского воздушного пространства этой ночью. В ответ были подняты реактивные самолёты НАТО», — написал генсек альянса.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщений о повреждении критической инфраструктуры также не поступало. Польские военные задействовали истребители F-16, шведские Gripen и системы противовоздушной обороны.