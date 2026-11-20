Туск доложил НАТО о нарушении воздушного пространства Польши
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском серьёзный инцидент с нарушением воздушного пространства страны. В ответ на произошедшее были подняты истребители альянса. Об этом Рютте сообщил в социальной сети X.
«Я переговорил с Дональдом Туском о серьёзных нарушениях польского воздушного пространства этой ночью. В ответ были подняты реактивные самолёты НАТО», — написал генсек альянса.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщений о повреждении критической инфраструктуры также не поступало. Польские военные задействовали истребители F-16, шведские Gripen и системы противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru сообщал, что на территории Польши обнаружили две ракеты и беспилотник. По утверждению Косиняка-Камыша, одна из ракет Х-101 упала в населённом пункте Новы-Липовец, другую обнаружили в Руднике-над-Саном, а в Молодыче — предположительно реактивный дрон. Польские власти связали произошедшее с российскими ударами по Украине.