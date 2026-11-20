Размещённые в Польше зенитные ракетные комплексы Patriot привели в готовность. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на главу Минобороны Владислава Косиняка-Камыша.

По словам министра, военные активировали комплексы Patriot, расположенные возле аэропорта Жешув-Ясёнка и в окрестностях Свидника в Люблинском воеводстве. Также были задействованы наземные системы противовоздушной обороны Poprad и Pilica+.

Решение приняли на фоне ночной воздушной тревоги и предполагаемого нарушения польского воздушного пространства. Военные также задействовали авиацию.

Ранее Life.ru сообщал, что на территории Польши обнаружили две ракеты и беспилотник. По утверждению Косиняка-Камыша, одна из ракет Х-101 упала в населённом пункте Новы-Липовец, другую обнаружили в Руднике-над-Саном, а в Молодыче — предположительно реактивный дрон. Польские власти связали произошедшее с российскими ударами по Украине.