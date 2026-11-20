Польские власти заявили, что на территории страны упали две якобы российские ракеты и беспилотник. Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передаёт RMF24.

По утверждению главы польского Минобороны, в населённом пункте Новы-Липовец обнаружили ракету Х-101, ещё одна ракета упала в Руднике-над-Саном. В Молодыче, предположительно, нашли реактивный беспилотник.

Косиняк-Камыш возложил ответственность за произошедшее на Россию, связав падение объектов с ночным ударом по Украине.

«Мы имеем дело с очередной провокацией. Дата выбрана не случайно. Сегодня в Нова-Демба, недалеко от тех мест, где действовали наши воздушные силы, проводятся учения «коалиции желающих», — заявил глава польского Минобороны.

При этом независимого подтверждения происхождения всех трёх объектов пока нет. Польские военные продолжают выяснять обстоятельства нарушения воздушного пространства.