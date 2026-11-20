В Польше вновь закрыли два аэропорта ради полётов военной авиации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Польше вновь приостановили работу аэропортов Люблина и Жешува из-за действий военной авиации. Об ограничениях сообщило агентство PANSA.
«Аэропорты в Люблине и Жешуве вновь приостановили полёты в связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации», — говорится в заявлении польского ведомства.
Ограничения затронули приём и отправку гражданских самолётов. Решение приняли, чтобы военные лётчики могли беспрепятственно выполнять свои задачи. Сроки возобновления авиасообщения в опубликованном сообщении не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о загадочном взрыве в Польше, после которого в небо подняли истребители, а аэропорт Жешува временно прекратил работу. Инцидент произошёл утром 20 ноября возле села Хмелек. Неподалёку полиция обнаружила неизвестный летательный аппарат, происхождение которого устанавливается.