В Польше вновь приостановили работу аэропортов Люблина и Жешува из-за действий военной авиации. Об ограничениях сообщило агентство PANSA.

«Аэропорты в Люблине и Жешуве вновь приостановили полёты в связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации», — говорится в заявлении польского ведомства.

Ограничения затронули приём и отправку гражданских самолётов. Решение приняли, чтобы военные лётчики могли беспрепятственно выполнять свои задачи. Сроки возобновления авиасообщения в опубликованном сообщении не уточняются.