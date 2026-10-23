Дело о взрыве ракеты ВСУ в Польше зашло в тупик из-за молчания Киева

Польская прокуратура не намерена закрывать дело о взрыве ракеты в Пшеводуве, несмотря на отсутствие ответов от украинской стороны. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на собственные источники.

По сведениям радиостанции, украинская прокуратура не ответила на запросы польских следователей о правовой помощи и повторные обращения. Расследование остаётся приостановленным почти три года: о его пробуксовке RMF FM сообщала ещё в январе 2024-го.

Как утверждают собеседники издания, польская сторона продолжит направлять запросы и напоминания в адрес Киева. Решение о прекращении дела принимать не планируют.

Взрыв произошёл 15 ноября 2022 года на территории зерносушильного комплекса в селе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Погибли двое мужчин. По выводам польских следователей, речь шла о ракете украинской ПВО, сбившейся с курса.

Ранее Life.ru рассказывал, что тогдашний генпрокурор Польши Збигнев Зёбро подтвердил украинское происхождение ракеты. В сентябре 2023 года он также заявлял об отсутствии сотрудничества Киева с польским следствием. Как выяснило следствие, дальность ракеты — от 75 до 90 километров, что исключает её запуск российскими военнослужащими. При этом Варашава уверена, что бездействие украинской стороны одобрено на самой верхушке власти.