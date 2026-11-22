Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал сохранение НАТО «роковой ошибкой Европы». В беседе с ТАСС он высказал мнение, что альянсу приходится искать противников, чтобы оправдывать растущие военные расходы.

Риттер связал эту логику с предупреждением бывшего президента США Дуайта Эйзенхауэра о влиянии военно-промышленного комплекса. По словам аналитика, зависимость экономики от оборонной промышленности заставляет государства «искать себе врагов» и готовиться к постоянным конфликтам.

Отдельно Риттер высказал мнение, что существование НАТО определяет отношение европейских стран к России. Переключение внимания на Украину он объяснил стремлением обосновать дальнейшее существование альянса. Эксперт уверен, Запад настолько прочно привязал свою экономику к оборонной промышленности, что просто вынужден либо воевать, либо постоянно готовиться к войне — иначе простым обывателям нельзя будет объяснить, почему их налоги уходят на оборонку.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО открыто готовится к вооружённому конфликту с Россией, который руководство альянса прогнозирует в ближайшие три-пять лет. Дипломат обратила внимание на противоречие между заявлениями генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России и военными планами альянса. В качестве примера она привела представленную в октябре главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем концепцию «Теория победы».