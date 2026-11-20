НАТО открыто готовится к вооружённому конфликту с Россией, который руководство альянса прогнозирует в ближайшие три-пять лет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге по вопросам внешней политики.

«Северо-Атлантический альянс открыто готовится к вооруженному конфликту с нашей страной, который прогнозируется руководством этого самого агрессивного блока на горизонте трёх-пяти лет», — сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на противоречие между заявлениями генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России и военными планами альянса. В качестве примера она привела представленную в октябре главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем концепцию «Теория победы».

По словам представителя МИД, документ предусматривает удары по объектам в глубине российской территории на расстоянии до нескольких тысяч километров, причём потенциальными целями могут стать не только военные объекты. Захарова отметила, что для реализации подобных сценариев альянс стимулирует сотрудничество оборонных компаний, занимающихся разработкой новых дальнобойных вооружений.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке «Теории победы», которую Гринкевич представил на Варшавском форуме по безопасности. Согласно изложенной версии концепции, НАТО намерено использовать беспилотники, искусственный интеллект и высокоточное оружие для сдерживания возможного нападения на страны альянса. Ещё в начале ноября The Wall Street Journal сообщила об обсуждении в НАТО масштабных ответных ударов по объектам в глубине России. При этом военные признавали, что для подобных действий потребуется согласие политического руководства стран блока.