«Конфликт не неизбежен»: В НАТО заговорили о прямых переговорах Европы с Россией
Генерал НАТО Гринкевич призвал Европу начать прямой диалог с Россией
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Генерал НАТО Алексус Гринкевич призвал Европу к прямому диалогу с Москвой. Свою позицию военачальник изложил в интервью итальянской газете La Stampa.
По мнению верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса, вооружённое столкновение с Россией нельзя считать неизбежным или возможным в ближайшее время. Он подчеркнул важность сохранения открытых каналов связи, которые позволяют устранять недопонимание и обеспечивать прозрачность отношений.
«Я не считаю, что конфликт неизбежен или может начаться в ближайшее время», — сказал Гринкевич.
Интересно то, что Гринкевич представлял американскую сторону на трёхсторонних консультациях в Абу-Даби, посвящённых в том числе будущей архитектуре безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что Европа рискует остаться за бортом обсуждения будущей системы безопасности, если не наладит прямой диалог с Москвой. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Завирюхин, комментируя стремление европейских лидеров вернуться за стол переговоров. По его оценке, президент Финляндии Александр Стубб, французский лидер Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются потерять влияние на решения, определяющие будущее континента.