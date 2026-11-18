Генерал НАТО Алексус Гринкевич призвал Европу к прямому диалогу с Москвой. Свою позицию военачальник изложил в интервью итальянской газете La Stampa.

По мнению верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса, вооружённое столкновение с Россией нельзя считать неизбежным или возможным в ближайшее время. Он подчеркнул важность сохранения открытых каналов связи, которые позволяют устранять недопонимание и обеспечивать прозрачность отношений.

«Я не считаю, что конфликт неизбежен или может начаться в ближайшее время», — сказал Гринкевич.

Интересно то, что Гринкевич представлял американскую сторону на трёхсторонних консультациях в Абу-Даби, посвящённых в том числе будущей архитектуре безопасности.