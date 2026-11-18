«Последний вагон» для Брюсселя: Почему ЕС пытается вернуться к диалогу с Москвой
Эксперт Завирюхин: Европа рискует остаться за бортом переговоров о безопасности
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Европа рискует потерять влияние на формирование новой системы безопасности, если не сумеет наладить самостоятельный диалог с Россией. На фоне предстоящих переговоров глав РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа европейские лидеры пытаются вернуть себе место за столом принятия решений. Такую оценку РИА «ФедералПресс» дал политолог Дмитрий Завирюхин.
По мнению эксперта, заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости прямых контактов с Москвой отражает опасения европейских политиков оказаться за пределами переговорного процесса. Запрыгнуть «в последний вагон» сейчас пытаются не только в Хельсинки: на роль участников дипломатического диалога также претендуют президент Франции Эмманюэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Завирюхин объяснил такую активность страхом европейских элит утратить возможность влиять на решения, определяющие будущее континента. Без самостоятельных переговоров с Москвой Брюсселю будет сложнее сохранить политические позиции. Кроме того, Вашингтон может переложить на европейские страны основные расходы на восстановление Украины и обеспечение её безопасности после завершения конфликта.
Политолог считает, что европейским руководителям мешает идеологическое представление о собственном превосходстве. Из-за этого признание России равноправным участником международных переговоров и необходимость компромиссов становятся для них политически болезненными.
Слова Стубба о необходимости самостоятельно определять переговорную повестку эксперт расценил как попытку сохранить лицо перед внутренней аудиторией. По его прогнозу, основные принципы будущей европейской безопасности будут вырабатываться Москвой и Вашингтоном, тогда как Брюсселю останется согласовывать их с американской стороной.
«Можно сказать, что это и есть цена, которую Брюссель заплатит за свои внешнеполитические просчёты последних лет», — заключил Завирюхин.
Ранее Life.ru писал, что президент Финляндии Александр Стубб назвал безответственным отказ европейских лидеров от прямого диалога с Владимиром Путиным. Финский лидер призвал европейские государства самостоятельно выработать общую позицию по переговорам с Москвой, чтобы не допустить повторения ситуации, когда судьбу континента решают крупнейшие державы без участия самой Европы.