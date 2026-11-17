Европейские лидеры должны самостоятельно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а не перекладывать эту задачу на Вашингтон. Такую позицию высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times, раскритиковав подход европейских стран к дипломатии.

«Мы слишком долго перекладывали взаимодействие Европы с Россией на других, и я считаю это безответственным», — заявил финский лидер.

По мнению Стубба, европейцам необходимо выработать единую позицию и донести её непосредственно до российского президента. Он считает, что Путин готов к контактам с Европой, однако сам континент слишком поздно приступил к организации такого диалога.

Глава Финляндии сравнил нынешнюю ситуацию с историческим распутьем. По его словам, Европа рискует оказаться перед выбором между повторением Ялтинских соглашений 1945 года, когда великие державы разделили сферы влияния, и принципами Хельсинкского заключительного акта 1975 года, закрепившего уважение к суверенитету и территориальной целостности государств.

Стубб выразил опасение, что США могут склониться к ялтинскому сценарию. Чтобы не допустить этого, европейским государствам, по его мнению, следует самим определять повестку переговоров, включая гарантии безопасности Украины, территориальные вопросы, прекращение огня и будущее европейской системы безопасности.

При этом финский президент признал, что без согласия российского лидера достичь соглашения не получится. Он призвал коллег согласовать сроки и формат прямых контактов с Москвой, не ограничиваясь консультациями на техническом уровне.

Ранее Life.ru рассказывал, что Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре несколько месяцев готовились к телефонному разговору с Путиным. Беседа состоялась 27 октября и продлилась около полутора часов. Инициатива вызвала недовольство некоторых европейских союзников, однако политики подчеркнули, что действовали от имени собственных государств.