Александр Стубб резко и с нецензурной лексикой отозвался о Михаиле Саакашвили после встречи с ним во время пятидневной войны в 2008 году. Об отношениях между бывшим президентом Грузии и нынешним лидером Финляндии рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Тогда нынешний президент Финляндии возглавлял МИД страны. По словам Лаврова, Стубб приехал в Грузию как миротворец из нейтрального государства, чтобы разобраться в происходящем и найти способ снизить напряжённость. После поездки он заехал в Москву и поделился впечатлениями.

«Он [Стубб] достаточно нецензурно характеризовал Михаила Саакашвили, с которым он успел пообщаться. Он сказал: «Я говорил с Саакашвили, он — прилагательное — лунатик», — вспомнил министр в интервью ТАСС.

Лавров также напомнил об участии Стубба в подготовке европейского расследования событий 2008 года.

«Все прекрасно понимали, как это всё началось, кто отдавал команду. Александр Стубб потом был одним из инициаторов начала расследования Евросоюзом этих событий», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал о разговоре со Стуббом в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам министра, президент Финляндии признал, что ситуация вокруг Украины развивается по опасному сценарию. В ответ Лавров предложил ему подкрепить тревожные заявления конкретными шагами к урегулированию конфликта.