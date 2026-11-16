Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу перейти от тревожных заявлений к конкретным действиям по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, финский лидер во время разговора на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал, что ситуация развивается по опасному сценарию. Подробностями беседы Лавров поделился в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.

Как рассказал глава российского МИД, Стубб выразил беспокойство из-за происходящего вокруг Украины и предупредил о возможных последствиях нынешнего курса.

«Надо что-то делать, мы идём неправильной дорогой, всё это нас заведёт куда нам не надо, добром не кончится», — передал Лавров слова финского президента.

В ответ российский министр предложил собеседнику не ограничиваться заявлениями, а предпринять реальные шаги для изменения ситуации.

«Я говорю, слушай, если у тебя такие есть ощущения, сделайте что-то серьёзное, не просто заявляйте, что Украина умрёт за нас, но мы тем самым защитим свои ценности», — рассказал Лавров.

Разговор состоялся в сентябре 2026 года во время недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда Стубб в официальном выступлении призывал к международному сотрудничеству и поддержке усилий по достижению устойчивого мира на Украине. Позднее, 27 октября, Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили перспективы украинского урегулирования и возобновление переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

Ранее Life.ru сообщал о контакте Александра Стубба с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда замглавы МИД РФ Александр Алимов рассказал, что президент Финляндии подошёл к российскому министру и некоторое время беседовал с ним.