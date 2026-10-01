Президент Финляндии Александер Стубб пообщался с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О контакте рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в Неделе высокого уровня 81-й сессии ГА ООН.

«„На ногах“ министру Лаврову что-то излагал президент Финляндии Стубб, который, как выяснилось, параллельно еще на полях подписал какое-то дроновое соглашение с Зеленским», — сказал дипломат.

Алимов подчеркнул, что Москва остаётся открытой к диалогу с западными странами, и напомнил о встрече Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. По словам замминистра, контактов искали и представители государств, выступающих за изоляцию России.

«Напрашивались и так называемые изоляторы — те, кто нас обвиняет во всех смертных грехах», — отметил он.

Соглашение, о котором упомянул Алимов, Стубб и Владимир Зеленский подписали 23 сентября в Нью-Йорке. Согласно сообщению правительства Финляндии, документ предусматривает расширение оборонного сотрудничества, обмен технологиями и совместную разработку и производство беспилотников.

Накануне Life.ru сообщал, что Зеленский и Стубб обсудили усиление украинской ПВО и возможности истребителей F-16. Телефонный разговор также касался дальнейшей военной поддержки Украины.