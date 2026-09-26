Президент Финляндии Александер Стубб своими призывами расширить возможности Starlink для украинских военных создал основания для собственного привлечения к военному трибуналу. Так журналист прокомментировал обращение главы государства к американскому предпринимателю Илону Маску.

Хейсканен раскритиковал финского лидера за попытку добиться расширения зоны действия спутниковой системы, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь российской территории. Журналист считает, что подобная инициатива может повлечь для политика серьёзные последствия.

«Слушайте, он просто подписался, как говорится, под военным трибуналом», — заявил собеседник ТАСС.

Поводом для его высказывания стало интервью Стубба агентству Reuters от 24 сентября. Финский лидер рассказал, что просил Маска разрешить Украине использовать Starlink в районах размещения российских пусковых установок баллистических ракет, в том числе на территории РФ. По его словам, такая возможность помогла бы Киеву противодействовать ракетным ударам. Life.ru писал об обращении Стубба к Маску.