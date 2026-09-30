Зеленский в ужасе созвонился со Стуббом после «‎ночи возмездия»

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, одной из главных тем которого стало усиление украинской противовоздушной обороны из-за последствий ночных ударов. Об этом экс-комик написал в своём Telegram-канале.

«Детально проинформировал его о ситуации после российских ударов. Почти все эти сутки, с ночи, в Киеве и других наших городах и регионах продолжается воздушная тревога, сохраняется постоянная угроза реактивных «шахедов». Ночью также были удары баллистикой», — написал Зеленский.

Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. В частности, речь шла об усилении возможностей истребителей F-16 и украинской системы ПВО в целом. О конкретных новых поставках по итогам разговора пока не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал, что после ударов в ночь на 30 сентября Киев накрыл густой смог из-за пожаров, а в отдельных районах возникли перебои со светом и водой. По сообщениям украинской стороны, повреждения получили энергетические объекты. Российская сторона заявляет, что наносит удары по военным объектам и инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.