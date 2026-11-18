Президент России Владимир Путин поставил под сомнение искренность стремления европейских стран завершить конфликт на Украине. Такой вопрос глава государства поднял во время встречи с американскими представителями в Кремле на прошлой неделе, пишет The New York Times.

«Когда на прошлой неделе посланники президента Трампа встретились с президентом Владимиром Путиным в Кремле, российский лидер, по словам двух источников, знакомых с ходом встречи, усомнился в том, действительно ли Европа хочет положить конец войне на Украине», — говорится в материале.

Уточняется, что Путин привёл в качестве аргумента события марта 2022 года. Он напомнил об утверждении, согласно которому европейцы помешали заключению мирного соглашения, выработанного на переговорах в Стамбуле. Однако спецпосланники Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф не согласились с такой оценкой, охарактеризовав представителей ЕС как конструктивных участников процесса урегулирования.

Ранее Life.ru сообщал, что в европейских столицах усилились опасения из-за возможных уступок ради участия в мирных переговорах по Украине. По данным Financial Times, беспокойство вызвала перспектива обсуждения не только прекращения боевых действий, но и будущей системы безопасности на континенте. Вопрос приобрёл особую остроту после трёхсторонних консультаций Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10–11 ноября.