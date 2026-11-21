Украине следует отказаться от планов вступления в НАТО и сосредоточиться на восстановлении добрососедских отношений с Россией. Такое мнение высказала украинский историк Марта Гавришко, комментируя заявление Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева.

«Добрососедские отношения с Россией и отказ от фантазий о превращении Украины в военный форпост США и НАТО. Раз и навсегда. В противном случае проект «Украина» будет закрыт навсегда», — написала она в соцсети X.