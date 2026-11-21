Проект «Украина» будет закрыт: Историк назвала Киеву альтернативу НАТО
Историк Гавришко призвала Украину отказаться от идеи вступления в НАТО
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Украине следует отказаться от планов вступления в НАТО и сосредоточиться на восстановлении добрососедских отношений с Россией. Такое мнение высказала украинский историк Марта Гавришко, комментируя заявление Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева.
«Добрососедские отношения с Россией и отказ от фантазий о превращении Украины в военный форпост США и НАТО. Раз и навсегда. В противном случае проект «Украина» будет закрыт навсегда», — написала она в соцсети X.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал вступление Украины в НАТО и ЕС лучшей гарантией безопасности. После переговоров с европейскими партнёрами в Берлине он заявил, что участие страны в этих объединениях должно обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.