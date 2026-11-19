Президент России Владимир Путин напомнил, что при обретении независимости Украина провозглашала намерение стать нейтральным государством. Однако впоследствии Киев изменил свой внешнеполитический курс и взял направление на вступление в НАТО. Об этом российский лидер заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Ведь между прочим, когда Украина получала свою независимость, в Декларации о независимости было прописано, что Украина — нейтральное государство. Вдруг «бум» — вступление в НАТО. И со стороны НАТО, и со стороны самой Украины. После госпереворота», — сказал Путин.

Президент обратил внимание на противоречие между первоначальными намерениями украинских властей и последующими решениями о евроатлантической интеграции. События 2014 года на Украине российский лидер вновь охарактеризовал как государственный переворот, связав с ними изменение политического курса Киева.

Речь идёт о Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой Верховным Советом УССР 16 июля 1990 года. В документе провозглашалось намерение республики в будущем стать постоянно нейтральным государством, не участвовать в военных блоках и придерживаться безъядерных принципов. В принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости содержалась ссылка на эту декларацию. При этом сам документ 1990 года закреплял именно намерение установить нейтралитет в будущем, а не уже действующий постоянный статус.

В дальнейшем внешнеполитические приоритеты Украины изменились. В феврале 2019 года Киев закрепил в Конституции курс на полноценное членство в Евросоюзе и НАТО. Москва неоднократно называла возможное вступление Украины в Североатлантический альянс угрозой своей безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении депутата Верховной рады Анны Скороход вернуть Украине нейтральный статус. В октябре парламентарий внесла законопроект, предусматривающий отказ от вступления в военные союзы при сохранении курса на членство в ЕС. Однако 14 ноября Владимир Зеленский отказался закреплять нейтралитет в Конституции, заявив, что Украина не намерена отказываться от своих стратегических целей.

Кроме того, 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков категорически отверг возможность вступления Украины в НАТО в рамках мирных договорённостей. Поводом стали слова Зеленского о том, что американские переговорщики интересовались готовностью Киева вывести войска из подконтрольной ему части Донбасса в обмен на членство в альянсе.