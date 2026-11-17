НАТО вместо Донбасса? Рябков дал категоричный ответ на предложение по Украине
Рябков: Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России
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Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил эту позицию после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме, посвящённого российско-американским отношениям и переговорам в Абу-Даби.
«[Тема возможного вступления Украины в НАТО] категорически неприемлема», — подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.
Вопрос о возможном присоединении Киева к Североатлантическому альянсу вновь оказался в центре внимания после недавних заявлений Владимира Зеленского. Украинский лидер рассказал, что американские переговорщики впервые поинтересовались готовностью ВСУ покинуть остающуюся под их контролем часть Донбасса в обмен на членство страны в НАТО.
При этом Зеленский уточнил, что окончательного предложения от Вашингтона пока не поступало. По его словам, если США и другие участники альянса подтвердят такую возможность и представят конкретный пакет гарантий безопасности, он готов вынести вопрос на обсуждение украинского общества. Киев также рассчитывает получить поддержку своей армии и финансирование послевоенного восстановления.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за полноправное членство Украины в НАТО, подчеркнув необходимость участия европейских государств в обсуждении будущей системы безопасности. Вместе с тем Зеленский отказался закреплять нейтральный статус Украины в Конституции, заявив о необходимости долгосрочных гарантий безопасности.