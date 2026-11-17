Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил эту позицию после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме, посвящённого российско-американским отношениям и переговорам в Абу-Даби.

«[Тема возможного вступления Украины в НАТО] категорически неприемлема», — подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

Вопрос о возможном присоединении Киева к Североатлантическому альянсу вновь оказался в центре внимания после недавних заявлений Владимира Зеленского. Украинский лидер рассказал, что американские переговорщики впервые поинтересовались готовностью ВСУ покинуть остающуюся под их контролем часть Донбасса в обмен на членство страны в НАТО.