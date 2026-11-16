Идея, предусматривающая вывод украинских войск из Донбасса в обмен на вступление Незалежной в НАТО, не имеет шансов на реализацию из-за позиции России. Такое мнение высказал польский полковник в отставке Пётр Левандовский в интервью изданию Onet, комментируя сообщения о предполагаемой американской инициативе.

«Если эта идея принадлежит Дональду Трампу, то она совершенно оторвана от геополитических реалий, в которых Россия на членство Украины в НАТО никогда не согласится», — заявил военный эксперт.

Левандовский считает, что решающее значение имеют не предложения Вашингтона, а отношение Москвы к расширению Североатлантического альянса. Россия неоднократно выступала против присоединения Украины к военному блоку, поэтому, по оценке полковника, подобный вариант урегулирования практически исключён.

При этом эксперт признал, что без учёта позиции России такая договорённость могла бы оказаться выгодной для Киева. Украина получила бы гарантии коллективной безопасности в обмен на вывод войск с территорий, значительная часть которых уже находится под российским контролем.

«Ведь в обмен на реальные выгоды украинцы отказались бы от того, чем они, по сути, в данный момент и так не владеют», — пояснил Левандовский.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль не стал комментировать заявление Зеленского о возможном обмене вывода ВСУ из Донбасса на членство Украины в НАТО. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва считает преждевременным публичное обсуждение содержания контактов с американскими представителями. По его словам, сохранение конфиденциальности необходимо для продолжения мирного процесса.