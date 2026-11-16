Кремль не стал комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что США подняли вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ раскрывать содержание переговоров необходимостью сохранить условия для мирного урегулирования.

«Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей обсуждения между нами и США. В интересах, собственно, мирного процесса как такового», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Зеленский рассказал, что американская сторона якобы впервые подняла вопрос о возможности членства Украины в НАТО при условии вывода украинских войск из Донбасса. При этом он уточнил, что речь пока не идёт о сформированном предложении или гарантированном вступлении в альянс.

Прежде Life.ru сообщал о разногласиях между Киевом и Вашингтоном по вопросу Донбасса. 12 ноября Зеленский заявил, что американские переговорщики продолжают предлагать различные варианты урегулирования территориального вопроса, однако Украина отказывается выводить войска из Донбасса. По его словам, эта тема остаётся одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения.