«США должны сделать первый шаг»: Экономист Сакс раскрыл содержание беседы с Путиным в КНР
Экономист Сакс призвал Трампа публично отказаться от вступления Украины в НАТО
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США должны публично отказаться от поддержки вступления Украины и Грузии в НАТО, чтобы устранить одно из главных препятствий для мирного урегулирования. Такое предложение американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс изложил в интервью RG.ru, рассказав о беседе с президентом России Владимиром Путиным.
Их разговор состоялся 18 ноября на торжественном приёме в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин и Сакс долго общались. Сам экономист рассказал, что главной темой стала необходимость создания новой системы безопасности в Европе, которая обеспечила бы мир на всём континенте, включая Россию и Украину.
Сакс считает, что основу для такой системы уже заложили принципы ОБСЕ, закреплённые в Стамбульской декларации 1999 года и Астанинской декларации 2010 года. Речь идёт о неделимости безопасности: ни одно государство не должно укреплять собственную защищённость за счёт других стран.
Для реализации этого подхода экономист предлагает отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе от планов принять Украину и Грузию.
«Решающий шаг должен сделать Вашингтон», — подчеркнул Сакс.
Он выразил надежду, что Дональд Трамп публично подтвердит отказ США от военного союза с Украиной и Грузией и не будет поддерживать их вступление в альянс. Поскольку для расширения НАТО необходимо единогласное согласие всех участников, такая позиция Вашингтона, считает экономист, могла бы снять одно из главных препятствий на пути к договорённостям.
В качестве альтернативы членству в НАТО Сакс предложил закрепить нейтральный статус Украины международным соглашением. При этом страна, по его замыслу, могла бы претендовать на вступление в Евросоюз. В качестве примеров успешного нейтралитета экономист привёл Австрию, Финляндию, Швецию и Швейцарию.
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