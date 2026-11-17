Европейские страны рано или поздно придётся привлечь к обсуждению будущей архитектуры безопасности на континенте. Однако нынешняя позиция руководства Евросоюза препятствует конструктивному диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

«Да, наверное, правы те, кто говорит, что в конечном счёте это всё-таки регион один и придётся каким-то образом вовлекать европейцев», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом министр раскритиковал стремление европейских политиков присоединиться к международным переговорам, не меняя подхода к отношениям с Москвой. По его мнению, представители ЕС пытаются претендовать на участие в формировании новой системы безопасности, одновременно отказываясь обсуждать альтернативы существующим структурам.

«Пытаются втиснуться, пытаются, как у нас говорят, качать свои права», — заявил Лавров.

Глава МИД обратил внимание, что европейские политики продолжают рассматривать НАТО и Евросоюз в качестве основных механизмов обеспечения собственной безопасности. По его оценке, такой подход направлен на выстраивание системы против России, а не на поиск взаимоприемлемых договорённостей с ней.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров назвал неизбежным возвращение Евросоюза к диалогу о безопасности. На Минской международной конференции глава МИД заявил, что европейским государствам в конечном счёте придётся присоединиться к обсуждению общей системы безопасности в Евразии. На вопрос о перспективах такого взаимодействия дипломат ответил: «Жизнь заставит».