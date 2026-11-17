Если французский лидер Эмманюэль Макрон хочет поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, ему следует просто позвонить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом Москва не получала официальных сообщений о готовности французского президента представлять Европу на переговорах.

«Если ты хочешь позвонить, позвони», — сказал министр на пресс-подходе по итогам Восточноазиатского саммита в Маниле. Лавров также посетовал на политиков, которые публично объявляют о намерении провести переговоры, но не переходят к самому разговору.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может представлять Европу на переговорах с Россией по Украине. Однако прежде европейским государствам необходимо договориться о собственных целях и выработать единую позицию, отметил он.