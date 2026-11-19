«Коалиция желающих» считает вступление Украины в НАТО и ЕС лучшей гарантией её безопасности. Такую позицию участников берлинского саммита передал Владимир Зеленский.

По его мнению, членство в двух объединениях позволит избежать новых конфликтов в Европе на протяжении десятилетий. Одновременно на встрече в немецкой столице определили дальнейшую роль европейских государств в дипломатическом урегулировании конфликта. Как утверждает Зеленский, представители континента получили возможность непосредственно участвовать в будущих консультациях с Москвой.

В переговорную команду войдут официальные лица Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. К ним присоединятся представители руководства Евросоюза и НАТО. Кроме того, бывший комик намерен отдельно обсудить со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером повестку следующей встречи с участием России, США, Украины и Европы.