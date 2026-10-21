Деньги были, но зарплаты не платили: СК предъявил обвинение главе угольной компании в Кузбассе

В Кузбассе генеральному директору угледобывающей компании предъявили обвинение после того, как предприятие накопило долги по зарплате свыше 650 миллионов рублей. При этом руководящим сотрудникам выплатили премии более чем на 400 миллионов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В Кузбассе главу угольной компании обвинили в невыплате 650 млн рублей. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года работники предприятия оставались без положенных выплат, хотя у организации имелись средства для погашения задолженности. Вместо расчётов с персоналом руководитель распорядился начислить крупные премии сотрудникам, занимавшим руководящие должности.

Кроме того, следователи установили, что гендиректор скрыл свыше 13,5 миллиона рублей, за счёт которых должны были взыскиваться налоги и другие обязательные платежи.

В результате руководителю предъявили обвинение в невыплате заработной платы, злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств от взыскания налогов. На имущество фигуранта и самой компании уже наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей.

Сейчас следствие решает вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Название угледобывающего предприятия в опубликованном сообщении не уточняется.