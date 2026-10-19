Суд в Воркуте остановил работы в двух блоках шахты «Комсомольская» на 90 суток

В Воркуте суд на 90 суток запретил горные работы в двух блоках шахты «Комсомольская», самой глубокой в России. Причиной стали грубые нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Республики Коми.

Под ограничения попали блоки 11-ю и 21-ю. Проверка 8 октября выявила превышение допустимой концентрации угарного газа в подземных выработках. Суд разрешил проводить на этих участках только работы, необходимые для устранения нарушений. Фактически деятельность шахты была приостановлена ещё в четыре утра 8 октября.

Накануне на предприятии ввели план ликвидации аварии «Пожар». Всех работников вывели на поверхность, никто не пострадал.

Компания «Воркутауголь» признана виновной в грубом нарушении требований промышленной безопасности. Её представитель согласился с выявленными нарушениями и сообщил, что предприятие уже занимается их устранением, однако на это потребуется время. При назначении наказания суд также учёл повторность правонарушения.

Между тем 17 октября компания сообщила о стабилизации газовой обстановки на проблемном участке. На шахте продолжает работать оперативный штаб, специалисты непрерывно следят за составом воздуха. Причины произошедшего выясняют с участием НИИ горноспасательного дела и Научного центра ВостНИИ.

«Комсомольская» работает с декабря 1976 года и считается самой глубокой угольной шахтой страны. Глубина одной из её выработок превышает 1,1 километра, а общая протяжённость подземных выработок составляет более 100 километров.

Также недавно взрыв произошёл на шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один пострадал. Погибший работал проходчиком и помощником взрывника. По информации дирекции предприятия, мужчина находился в подготовительном забое, где получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося заведено уголовное дело.