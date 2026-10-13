Взрыв произошёл на шахте «Обуховская» в Ростовской области, погиб человек

На шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области произошёл взрыв. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один пострадал, сообщает Don Mash.

Обстоятельства происшествия пока уточняются. Информация о состоянии пострадавшего не приводится. На месте ЧП работают экстренные службы.

Шахта «Обуховская» в Зверево работает с 1978 года и добывает антрацит Гуково-Зверевского угленосного района Восточного Донбасса; её плановая мощность составляет около 1,5 млн тонн в год, запасы шахтного поля оцениваются в 74 млн тонн. Предыдущее серьёзное ЧП на предприятии произошло 27 апреля 2025 года: на глубине около 600 метров на проходчика обрушился кусок горной породы, мужчина получил тяжёлые травмы. Позднее по факту нарушения требований промышленной безопасности было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о ЧП на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Там произошёл пожар в демонтажной камере.