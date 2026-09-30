Работу шахты «Распадская» приостановили после возгорания

Работу шахты «Распадская» в Кемеровской области приостановили после возгорания в демонтажной камере. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сейчас специалисты военизированной горноспасательной части продолжают контролировать газовую обстановку под землёй.

«Работа угольного предприятия приостановлена. Силами ВГСЧ в шахте осуществляется контроль газовой атмосферы», — говорится в сообщении ведомства.

От МЧС к работам привлечены семь человек и одна единица техники.

Ранее сегодня Life.ru сообщал об эвакуации более 300 человек после возгорания в демонтажной камере шахты в Кузбассе. Тогда в МЧС уточняли, что под землёй находились 305 человек, всех удалось вывести на поверхность, а само возгорание ликвидировали. В первоначальном сообщении название предприятия не приводилось, однако позднее стало известно, что ЧП произошло на «Распадской».

На этой шахте уже происходили возгорания. В апреле 2023 года Life.ru писал об эвакуации 183 горняков из «Распадской» после пожара. Тогда предварительной причиной называлось короткое замыкание на глубине около 550 метров.