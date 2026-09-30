Более 300 человек эвакуировали из-за возгорания на шахте в Кузбассе
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Свыше 300 человек вывели на поверхность после возгорания в демонтажной камере шахты в Кемеровской области. По данным регионального управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили в ведомстве, на момент возгорания под землей находились 305 человек. Всех работников эвакуировали, после чего пожар был ликвидирован.
Название шахты в первоначальном сообщении МЧС не указывалось. При этом в сводке областного главка ведомства по состоянию на 06:00 30 сентября сообщалось о ликвидации последствий возгорания на шахте «Распадская».
Ранее Life.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Переславль-Залесском округе Ярославской области после пожара на предприятии по производству пиротехники. Возгорание произошло в селе Кубринск 28 сентября.
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