В Петропавловске-Камчатском потушили крупный пожар на рынке

Пожар на рынке на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском полностью потушили. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

При пожаре никто не пострадал. Сигнализация сработала вовремя, поэтому люди успели покинуть здание до распространения огня.

С возгоранием боролись около 40 человек. Спасатели задействовали 11 единиц техники. Для наблюдения за обстановкой специалисты также использовали беспилотник.

По одной из предварительных версий, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования или электросети. Следственный комитет и прокуратура теперь выясняют детали происшествия.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Переславль-Залесском округе Ярославской области после пожара на предприятии по производству пиротехники. Возгорание произошло в селе Кубринск. Погибли 14 человек.