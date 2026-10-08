Прокуратура выявила превышение уровня угарного газа в шахте «Комсомольская»

Превышение концентрации угарного газа могло стать причиной аварийной ситуации на шахте «Комсомольская» в Воркуте. По предварительным данным, опасные показатели зафиксировали в районе одного из выемочных участков предприятия. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Коми.

Инцидент произошёл вечером 7 октября. Как ранее писал Life.ru, в 22:43 на предприятии компании «Воркутауголь» ввели план ликвидации аварии. В тот момент под землёй находился 41 работник. Всех горняков оперативно вывели на поверхность, никто не пострадал.

Сейчас на шахте работают специалисты военизированной горноспасательной части. Они контролируют безопасность подземных выработок и устанавливают обстоятельства произошедшего. Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли взяла ситуацию под контроль.

Надзорному ведомству предстоит установить причины инцидента и проверить соблюдение требований промышленной безопасности при дальнейшей эксплуатации шахты. Окончательные выводы о характере происшествия пока не представлены.

Ранее Life.ru сообщал об эвакуации 305 горняков после возгорания на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Инцидент произошёл 30 сентября в демонтажной камере предприятия. Всех работников удалось вывести, пострадавших не было. Впоследствии работу шахты приостановили, а специалисты горноспасательной службы продолжили следить за состоянием газовой среды под землёй.