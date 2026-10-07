СК начал проверку после обрушения рудника «Восточный» в Приморье
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Следственный комитет начал доследственную проверку после обрушения горной породы на руднике «Восточный» в Приморье. Поводом стало травмирование 21-летнего работника предприятия.
«В результате инцидента телесные повреждения получил 21-летний сотрудник предприятия», — говорится в сообщении СУ СК по Приморскому краю.
Следователи проверят соблюдение требований промышленной безопасности на предприятии. Проверку проводят по признакам возможного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что при обрушении горной породы на руднике пострадал один сотрудник предприятия. Обрушение произошло во вторник на руднике «Восточный» в Красноармейском муниципальном округе. В момент происшествия в шахте находились 22 человека. Всех работников вывели на поверхность. Погибших нет.
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