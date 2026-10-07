СК начал проверку после обрушения рудника «Восточный» в Приморье

Более 300 человек эвакуировали из-за возгорания на шахте в Кузбассе

Более 300 человек эвакуировали из-за возгорания на шахте в Кузбассе

Ранее Life.ru сообщал, что при обрушении горной породы на руднике пострадал один сотрудник предприятия. Обрушение произошло во вторник на руднике «Восточный» в Красноармейском муниципальном округе. В момент происшествия в шахте находились 22 человека. Всех работников вывели на поверхность. Погибших нет.