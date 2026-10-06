Обрушение породы произошло на руднике «Восточный» в Приморье

На руднике «Восточный» в посёлке Восток Приморского края произошло обрушение горной породы. В этот момент под землёй находились 22 человека, один из них пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Всего в результате происшествия пострадал один человек, погибших нет», — уточнили в МЧС.

Сигнал о происшествии поступил спасателям вечером 6 октября. К месту аварии направили горноспасателей. Пострадавшего рабочего удалось поднять на поверхность. После спасательной операции мужчину передали медикам скорой помощи. Информации о состоянии горняка пока не приводится, как и причины обрушения.