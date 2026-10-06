Обрушение породы произошло на руднике «Восточный» в Приморье
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На руднике «Восточный» в посёлке Восток Приморского края произошло обрушение горной породы. В этот момент под землёй находились 22 человека, один из них пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Всего в результате происшествия пострадал один человек, погибших нет», — уточнили в МЧС.
Сигнал о происшествии поступил спасателям вечером 6 октября. К месту аварии направили горноспасателей. Пострадавшего рабочего удалось поднять на поверхность. После спасательной операции мужчину передали медикам скорой помощи. Информации о состоянии горняка пока не приводится, как и причины обрушения.
Ранее Life.ru писал об эвакуации более 300 рабочих после возгорания в демонтажной камере шахты в Кузбассе. Тогда под землёй находились 305 человек, всех удалось вывести на поверхность, а само возгорание ликвидировали. Позднее работу шахты «Распадская» приостановили после возгорания в демонтажной камере.
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