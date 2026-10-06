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Опубликовано 6 октября, 15:56

Обрушение породы произошло на руднике «Восточный» в Приморье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Neil Lockhart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Neil Lockhart

На руднике «Восточный» в посёлке Восток Приморского края произошло обрушение горной породы. В этот момент под землёй находились 22 человека, один из них пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Всего в результате происшествия пострадал один человек, погибших нет», — уточнили в МЧС.

Сигнал о происшествии поступил спасателям вечером 6 октября. К месту аварии направили горноспасателей. Пострадавшего рабочего удалось поднять на поверхность. После спасательной операции мужчину передали медикам скорой помощи. Информации о состоянии горняка пока не приводится, как и причины обрушения.

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На уральской шахте обрушилась порода, погиб человек, организована проверка

Ранее Life.ru писал об эвакуации более 300 рабочих после возгорания в демонтажной камере шахты в Кузбассе. Тогда под землёй находились 305 человек, всех удалось вывести на поверхность, а само возгорание ликвидировали. Позднее работу шахты «Распадская» приостановили после возгорания в демонтажной камере.

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Андрей Бражников
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