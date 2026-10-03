На уральской шахте обрушилась порода, погиб человек, организована проверка

На шахте «Черёмуховская-Глубокая» под Североуральском в Свердловской области утром 3 октября произошло обрушение породы. Под завалом оказался горняк, спасатели обнаружили его тело, сообщили прокуратура Североуральска и МЧС России.

По данным прокуратуры, обрушение случилось около 6:40 на горизонте 1040 метров. На аварийном участке находился один человек. Специалисты Североуральского военизированного горноспасательного взвода обнаружили погибшего и извлекли его из-под завала.

Всего в момент происшествия в шахте находились 98 человек. Эвакуация не проводилась, поскольку обрушение не повлияло на работу предприятия. Сейчас добыча продолжается в штатном режиме, приостановлены работы лишь на участке, где произошло обрушение.

МЧС направило к месту происшествия два отделения ВГСЧ — 10 спасателей и две единицы техники. Всего к ликвидации последствий привлекались 24 человека и пять единиц техники, в том числе 18 сотрудников МЧС и три машины.

Прокуратура Североуральска начала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда. К проверке планируют привлечь специалистов других надзорных органов. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru писал об эвакуации более 300 человек после возгорания в демонтажной камере шахты в Кузбассе. Тогда в МЧС уточняли, что под землёй находились 305 человек, всех удалось вывести на поверхность, а само возгорание ликвидировали. Позднее работу шахты «Распадская» приостановили после возгорания в демонтажной камере.