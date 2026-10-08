На шахте «Комсомольская» в Коми ввели план ликвидации аварии, пострадавших нет

На шахте «Комсомольская» в Коми вечером 7 октября пришлось задействовать план ликвидации аварии. Об этом сообщает предприятие «Воркутауголь».

План ввели в действие в 22:43 мск. В этот момент под землёй находился 41 работник. Всех вывели на поверхность. Причины произошедшего сейчас устанавливает комиссия.

Ранее на руднике «Восточный» в посёлке Восток Приморского края произошло обрушение горной породы. В этот момент под землёй находились 22 человека, один из них пострадал. Сигнал о происшествии поступил спасателям вечером 6 октября. К месту аварии направили горноспасателей. Пострадавшего рабочего удалось поднять на поверхность.