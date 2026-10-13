После гибели рабочего на шахте «Обуховская» возбудили уголовное дело

Во время подготовки к взрывным работам на шахте «Обуховская» в Ростовской области погиб горняк. Несчастный случай произошёл 13 октября в Красносулинском районе. Следственный комитет начал разбирательство, сообщает Don Mash.

Погибший работал проходчиком и помощником взрывника. По информации дирекции предприятия, мужчина находился в подготовительном забое, где получил травмы, несовместимые с жизнью. Что именно привело к трагедии, пока не установлено.

На место происшествия прибыли оперативные службы и представители Следственного комитета. Для выяснения обстоятельств создана техническая комиссия, которая должна установить причины случившегося и проверить соблюдение требований безопасности.

Руководство шахты выразило соболезнования близким погибшего. Семье пообещали финансовую поддержку, помощь с организацией похорон и оформлением положенных выплат.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. При этом предприятие заявило, что до завершения проверки делать выводы о причинах происшествия и возможной ответственности отдельных лиц преждевременно.

Это не первый смертельный случай на «Обуховской». В августе 2018 года при взрыве погиб один работник, ещё пятерых госпитализировали. По сообщениям СМИ, в 2023 году на предприятии также погиб проходчик и пострадали двое горняков.

После проведения необходимых мероприятий шахта продолжила работу в штатном режиме. Обстоятельства гибели сотрудника устанавливаются.

На шахте «Обуховская» в Ростовской области и раньше происходили серьёзные происшествия. Как сообщал Life.ru 13 октября, предприятие работает с 1978 года и специализируется на добыче антрацита. Одно из последних ЧП произошло 27 апреля 2025 года, когда на глубине около 600 метров на проходчика обрушился кусок горной породы.