Деньги важнее политики: Варнава готова вернуться из-за границы ради корпоративов в России

Актриса Екатерина Варнава согласна вновь работать на российских корпоративах, однако за выступление продолжительностью пять-шесть часов просит 2,8 млн рублей. Как пишет телеграм-канал Mash, живёт на Кипре и преимущественно принимает зарубежные заказы.

Для иностранных клиентов услуги звезды обходятся на 300 тысяч рублей дешевле. При этом сумма не окончательная: организаторы могут договориться о скидке. На частных мероприятиях в России ведущая также обещает воздерживаться от политических высказываний и не устраивать неожиданных выходок.

Приехав в Москву, Варнава рассчитывает поселиться в гостинице, поскольку квартиру на Патриарших прудах она продала. Если работа займёт от двух до четырёх дней, исполнительница готова самостоятельно оплатить проживание и перелёт бизнес-классом. Заказчикам в таком случае останется обеспечить бытовой райдер, включающий салат, фрукты, лосося на гриле, вино и джин.

Ещё одно обязательное условие — присутствие соведущего. Екатерина считает, что без напарника качество её работы снижается, поэтому проводить торжества в одиночку не соглашается. Сейчас основная часть её деятельности связана с зарубежными выступлениями.

Летом Варнава вела день рождения украинской модели Маргариты Паши вместе с Максимом Галкиным*. За мероприятие она получила 2,5 млн рублей. Среди ближайших планов артистки — арт-театр в Монако и кабаре-мюзикл в США.

Ранее сообщалось, что Екатерина Варнава получает за частные выступления за границей около 2,5 млн рублей. Отдельное внимание артистка уделяет организации поездок и проживания. Перелёты, по её условиям, допускаются только бизнес-классом. Размещение — в люксовых номерах с предварительной проверкой на отсутствие неприятных запахов. В райдер входят несколько бутылок вина, джин, ингредиенты для безалкогольного коктейля «Кровавая Мэри», сырные и мясные закуски, а также лосось на гриле.

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