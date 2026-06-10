Варнава получает от 2,5 млн за корпоративы за рубежом и выдвигает жёсткий райдер

Стало известно, сколько Екатерина Варнава получает за частные выступления за границей. Один из последних корпоративов в Сен-Тропе принес ей около 2,5 миллиона рублей. Об этом стало известно SHOT.

Корпоратив Максима Галкина* и Екатерина Варнавы. Видео © Telegram / SHOT

При этом артистка соглашается работать только при условии присутствия соведущего на площадке. Одним из таких событий стал день рождения «Мисс Украины – 2019» Маргариты Паши, прошедший во французском Сен-Тропе. На мероприятии Варнава выступала вместе с Игорем Меерсоном и Максимом Галкиным*, который ранее был участником Comedy Club.

Отдельное внимание уделяется требованиям артистки к организации поездок и проживания. Перелёты, согласно её условиям, допускаются только бизнес-классом, а размещение — в люксовых номерах с предварительной проверкой на отсутствие неприятных запахов. В райдер также входят напитки и продукты: несколько бутылок вина, джин, ингредиенты для безалкогольного коктейля «Кровавая Мэри», а также сырные и мясные закуски и лосось на гриле.

Помимо частных мероприятий, Варнава участвует в зарубежных гастролях и спектаклях кабаре-шоу Drama Queen. Стоимость билетов на её постановки может достигать примерно 100 евро, а ближайшие выступления запланированы в странах Балтии и Казахстане. После отъезда из России артистка периодически приезжает в Москву для участия в съёмках, спектаклях и светских мероприятиях, а сейчас проводит время на Лазурном берегу.

Ранее Максим Галкин* вновь провёл закрытое частное мероприятие для украинской аудитории. Это уже второй подобный случай за последние полтора месяца. На этот раз артист выступил в роли ведущего на дне рождения модели Маргариты Паши, обладательницы титула «Мисс Украина — 2019». В числе приглашённых ведущих оказались Екатерина Варнава и стендап-комик Игорь Меерсон.

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